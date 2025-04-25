Численность домашних питомцев в РФ вырастет на 10% в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет численность домашних питомцев в России вырастет на 10%, а оборот кормов для них и остальных составляющих рациона питомцев — на 25%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на оценки экспертов.

Как отмечает компания Nielsen, за последний год рост показали все категории товаров для животных — как в натуральном, так и в денежном выражении. Самыми высокими темпами растут продажи лакомств для животных — на 21,4% в натуральном и на 20% в денежном выражении. Корма для собак выросли на 11,8% и 14,7% соответственно, корма для кошек — на 5,9% и 9,9%, наполнители — на 6,4% и 13,6%.

По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии (НАЗ) Кирилла Дмитриева, рост объема продаж объясняется увеличением популяции домашних питомцев — на 13% за последние три года. Сегодня в России насчитывается около 75 млн кошек и собак, 3,25 млн птиц, 3,95 млн рыб, 6,53 млн кроликов и 1 млн рептилий. Поголовье растет, поскольку владельцы все чаще задумываются о здоровье своих любимцев, из-за чего увеличивается продолжительность их жизни.

По оценке Nielsen, в ближайшие годы рынок будет только расти. Одна из причин — увеличение возрастной группы людей старше 55 лет, которая чаще остальных заводят питомцев. Второй фактор — рост одиночных домохозяйств. Эксперты считают, что тенденция также является отражением глубоких изменений в культуре — люди все чаще живут в одиночестве, реже вступают в брак и позднее заводят детей. В результате желание заботиться о ком-то перекладывается на домашних животных.