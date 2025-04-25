Юрист объяснил, в каких случаях россиян выпустят за границу с долгами

Россиян с долгами могут выпустить за границу для прохождения лечения или проведения срочной операции. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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По его словам, решение о выезде суд принимает на основании официального медицинского заключения.

— По закону, при задолженностях свыше 30 тысяч рублей выезд за рубеж блокируется. Но если поездка обусловлена экстренными причинами, суд или пристав вправе временно снять ограничение, — объяснил юрист.

Кроме того, отметил Хаминский, к уважительным причинам относятся похороны близкого родственника. Он уточнил, что необходимо предоставить суду свидетельство о смерти и документы, подтверждающие степень родства.

Продолжая, эксперт добавил, что основанием для выезда должника из РФ является срочная деловая командировка, если имеется подтверждение от работодателя с обоснованием исключительности поездки.

— Решение принимается индивидуально: заявитель подает ходатайство в ФССП или суд, прикладывая доказательства. Важно не только собрать бумаги, но и убедительно аргументировать невозможность переноса поездки, — заключил Хаминский в беседе с News.ru.

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали, что снятие запрета на выезд из России после полного погашения долга занимает не более одного рабочего дня.

За первые два месяца 2025 года количество исполнительных производств, в рамках которых действуют ограничения на выезд в другие страны, выросло почти на треть по сравнению с тем же периодом времени 2024 года.