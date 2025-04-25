Хинштейн назвал "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал международную патриотическую акцию "Диктант Победы" прививкой от исторического беспамятства. Об этом врио главы региона заявил во время трансляции старта "Диктанта Победы".
"Диктант Победы - это прививка от исторического беспамятства, вклад каждого в сохранение исторической памяти и правды о наших героях. И я безумно горд и счастлив, что акция, которую мы начинали шесть лет назад, стала сегодня действительно всенародным, всемирным, самым массовым тестом на знания истории Великой Отечественной войны", - сказал Хинштейн.
Врио губернатора отметил, что в 2025 году в Курской области открылось 575 площадок диктанта, где уже собралось почти 18 тыс. человек, что в разы больше, чем прежде. По словам Хинштейна, для жителей региона память о Великой Отечественной войне сегодня особенно важна.
"Здесь, так же, как и 80 лет назад, наши воины героически освобождают курскую землю, завершая окончательный разгром врага. <...> Враг вновь будет разбит, и победа вновь будет за нами, потому что мы наследники солдат-победителей, за нами историческая правда, за нами Россия", - подчеркнул врио главы региона.
Хинштейн принимает участие в акции на территории мемориала "Курская битва", где сейчас также размещена выставка современной трофейной военной техники, подбитой в ходе освобождения региона от вторжения ВСУ.
Диктант проводится как онлайн, так и в очном формате. В течение 45 минут участники должны ответить на 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. На официальном сайте "Диктанта Победы" можно предварительно пройти подготовительный тест и ознакомиться с инструкцией для участников.