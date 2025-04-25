В Госдуме призвали переформатировать «Давай поженимся!»

Популярное свадебное ток-шоу «Давай поженимся» превратилось в парад странных людей. Также мнение высказал заместитель председателя думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев.

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По его словам, зрители отмечают, что программа растеряла искренность, и теперь вделается ставка на скандалы и популярность. Депутат привел в пример шоу «Дом-2», которое было призвано популяризировать традиционные отношения среди молодых людей, но разлагало их. То же самое произошло с «Давай поженимся».

— Эта программа, стала одной из примет телевидения 2010-х годов. Но вкусы зрителей изменились. Может, произошли трансформации самого шоу. В любом случае, аудитория обсуждает слухи о закрытии передачи, ряд комментаторов эту идею поддерживает, говоря о том, что стало меньше искренности и больше хайпа, — пояснил Толмачев.

Он добавил, что создателям важно прислушаться к своей аудитории и что-то изменить. Депутат считает, важно не допустить, чтобы шоу окончательно скатилось в пошлость.

— Хорошее шоу в поддержку традиционных ценностей на федеральном канале — нужно. Больше добрых историй, больше счастливых пар. При этом, конечно, программа должна оставаться интересной для публики, — заключил Толмачев в беседе с News.ru.

Реалити-шоу «Дом-2» появилось на российских телеэкранах в 2004 году. С тех пор «телестройка» меняла формат, подвергалась критике, даже «переезжала» с одного телеканала на другой, но неизменно пользовалась популярностью у зрителей, которые следили за тем, как участники строят отношения под прицелом камер. Некоторые звезды проекта и по сей день купаются в лучах славы, а иные были забыты или остались только в памяти самых преданных поклонников.