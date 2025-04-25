Россияне признались, почему не могут отказаться от личных машин. Исследование Rambler&Co.

Больше всего вождение любят за возможность путешествовать туда, куда без автомобиля не добраться

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Для миллионов россиян автомобиль — не только средство передвижения, но и источник личного комфорта и удовольствия. Медиахолдинг Rambler&Co, экосистема Сбера для автолюбителей и каршеринг Ситидрайв (входит в экосистему Сбера для автолюбителей) провели совместное исследование, чтобы узнать, какую роль во взаимодействии с авто играют положительные эмоции и удовольствие, а какие факторы превращают вождение в рутину. В опросе приняли участие свыше 56 000 автолюбителей со всей России.

Для подавляющего большинства респондентов поездка за рулём связана с позитивными эмоциями: 26% получают удовольствие от вождения, еще столько же (26%) ценят ощущение свободы. 18% утверждают, что за рулём им в целом комфортно, пусть иногда поездки и превращаются в рутину. Еще для 18% ощущения зависят от цели и маршрута, и только 12% испытывают от поездок за рулём стресс и усталость.

По мнению автолюбителей, по-настоящему приятным вождение делает возможность путешествовать туда, куда без автомобиля добраться сложно или вовсе невозможно (25%). Также большой вклад в удовольствие от вождения вносят красивые пейзажи и архитектура рядом с дорогой (17%), чувство контроля и динамика движения (16%), комфорт и тишина в салоне (14%). Ещё 11% любят поездки с близкими, а 9% особенно ценят использование современных технологий в автомобиле. Интересно, что 8% респондентов больше всего удовольствия получают от звука и мощности двигателя.

В то же время есть и причины, которые могут мешать наслаждаться поездками. Главные «враги удовольствия» — это пробки (28%) и некачественные дороги (26%). Агрессивные водители портят впечатление от поездки почти четверти (24%) участникам опроса. Заметно меньше респондентов (8%) жалуются на расходы на топливо и обслуживание, 7% — на состояние имеющейся у них машины, а 5% — на постоянную рутину, связанную с владением авто. Отсутствие продвинутых технологий в автомобиле мешает получать удовольствие от вождения только 2% опрошенных.

Что поднимает настроение за рулем

Что больше влияет на удовольствие от вождения – мощность авто или его эстетичный внешний вид? Для 36% опрошенных важны оба параметра. Только экстерьер авто важен для 12% респондентов, при этом мощность машины не играет для них заметной роли, а для 4% все наоборот — важна мощность, автоэстетика не принципиальна. 21% вовсе не придают значения ни экстерьеру авто, ни характеристикам двигателя при оценке своего удовольствия от вождения. А еще 27% считают, что хотя мощность и эстетика важны, но все же главное — комфорт и экономичность.

У множества автолюбителей есть свои маленькие, но важные источники радости – те самые моменты, за которые вождение и любят. Прежде всего это поездки с семьей или друзьями (23%) и автопутешествия в дальние края (22%). По-настоящему медитативное завершение дня в любимом авто по пути домой после работы (17%) тоже оказалось в топе у опрошенных. Для 14% вождение приносит максимальное удовольствие как способ остаться наедине с собой, а 12% особенно наслаждаются поездкой по трассе на высокой скорости (конечно же, в рамках ПДД). Есть и чуть менее распространенные, но очень человеческие радости: возможность подпевать любимым песням (8%), перекус в пробке (2%), поездка на каршеринге как небольшое приключение (1%) или возможность совместить дорогу с рабочим звонком, находясь вне офиса (1%).

Несмотря на заботы, связанные с владением авто, 58% считают, что это не портит им впечатления от поездок. 26% признают, что рутина в рамках обслуживания авто и ухода за ним – не самая приятная часть взаимодействия с машиной, но плюсы всё же перевешивают. Для 11% хлопоты накладывают заметный отпечаток на впечатления. А 5% и вовсе предпочитают минимизировать любые заботы, пользуясь каршерингом.

Результаты количественного исследования подтверждают качественные данные Сбера, полученные в результате десятков глубинных интервью с автолюбителями о мотивации к покупке и аренде авто. Создавая экосистему для автолюбителей, специалисты компании изучали, какие факторы оказывают основное влияние на принятие решений. Оказалось, что удовольствие от вождения – один из трёх ключевых мотиваторов наряду с безопасностью и экономичностью по сравнению с другими средствами передвижения или с полным отказом от их использования.

Экосистема Сбера для автолюбителей — решения Сбера и партнеров, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем. Продукты и сервисы экосистемы подойдут как тем, кто уже владеет автомобилем, так и тем, кто только задумывается о его приобретении или отдает предпочтение аренде. За полгода с момента запуска предложениями экосистемы уже воспользовались свыше 2,5 миллионов российских автолюбителей.