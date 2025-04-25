Пользователи «Афиши» смогут купить билеты в кино и на концерты за бонусы Спасибо

«Афиша», платформа для покупки билетов на культурные и развлекательные мероприятия, интегрировала бонусы программы лояльности «СберСпасибо» на сайт и в мобильное приложение. Начиная с 25 апреля, более 94,2 миллиона участников программы лояльности смогут оплатить бонусами Спасибо до 99% стоимости любых билетов в кино, театры, цирки, на концерты и другие события по всей России.

Ведущий билетный маркетплейс «Афиша» делает использование программы лояльности простой и удобной. Чтобы потратить бонусы Спасибо на «Афише», человеку достаточно авторизоваться на платформе через Сбер ID. Если он ещё не участвует в программе лояльности, регистрация в СберСпасибо откроется сразу после входа. Присоединиться к программе можно и без наличия карты Сбербанка. После регистрации сформируется бонусный счёт, на который будет начисляться вознаграждение. Бонусы можно использовать для оплаты билетов на «Афише», а оставшуюся сумму оплатить любой банковской картой.

По данным компании «Афиша», наибольшей популярностью среди проданных билетов пользуются концерты, театры, кино, музеи и детские мероприятия. Аналитики СберСпасибо отмечают стабильный рост интереса россиян к сфере развлечений*, в первом квартале 2025 года общие расходы россиян на кино и театр увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув в среднем 2353 рубля в месяц на человека. При этом общее количество транзакций в этой категории выросло ещё на 10% относительно первого квартала 2024 года.

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»:

«Стратегическое партнёрство со Сбером позволяет пользователям “Афиши” выбирать удобные им способы оплаты, получать выгодные предложения, а теперь и использовать бонусы Спасибо. В синергии с экспертизой “Афиши” как главного гида по культурной жизни страны, аудитории станет ещё проще находить и посещать интересные ей события».

Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка:

«Мы постоянно расширяем сеть партнёров, услуги которых наиболее востребованы нашими клиентами. “Афиша”, как один из крупнейших сервисов по планированию досуга, соответствует этому запросу. Благодаря нашему сотрудничеству пользователи получат больше возможностей для использования бонусов Спасибо — от премьерных показов в кино до масштабных концертов и театральных шоу».

Методология: в ходе анализа данных СберСпасибо было изучено более 540 миллионов операций участников программы лояльности в категории «Развлечения» за первые кварталы 2024 и 2025 года. Исследование охватило широкий возрастной диапазон – от 14 до 56+ лет по всей России.