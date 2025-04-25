Названы даты Вознесения и Троицы в этом году

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В этом году двунадесятый праздник Вознесение Господне будет отмечаться во вторник, 29 мая. Об этом рассказали в издании VN.ru.

Там также отметили, что даты Вознесения и Троицы (Пятидесятницы) во многом зависят именно от дня празднования Воскресения Христова, Пасхи.

Так, Вознесение Господне по традиции отмечается на сороковой день после Пасхи. Об этом событии подробно можно узнать в Евангелие от Луки, особенно обстоятельно – в книге Деяний апостолов.

Христос после своего воскресения 40 дней приходил к своим ученикам и рассказывал им о Царствии Небесном. Вознесение произошло на горе Елеон в Вифании – пригороде Иерусалима.

Христос просил учеников не отлучаться из Иерусалима, но дождаться, пока они получат крещение Духом Святым. Дух Святой даст им силу свидетельствовать о Христе во всех концах земли, передают в издании.

Недавно декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак рассказал, с какого возраста можно начинать изучать священные тексты. По его словам, чем раньше родители покажут ребенку Евангелие, тем лучше.