Гибель 200 млн человек: восемь новых предсказаний Жириновского

25 апреля основатель ЛДПР Владимир Жириновский отметил бы свой 79-й день рождения. Со смерти политика прошло уже три года, однако его предсказания о тех или иных политических событиях всплывают до сих пор. О последних из них — в материале «Вечерней Москвы».

Ухудшение отношений США и России

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко поделилась тайным предсказанием отца, которое он сделал в начале 2000-х. В те времена отношения между Россией и США не считались сложными. Однако Жириновский с самого начала предупреждал, что США будут делать все, чтобы ослабить Российскую Федерацию.

— Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера (Джорджа Буша — младшего — прим. «ВМ»), следующим образом прокомментировал содержание его речи: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну», — заявила внебрачная дочь политика.

Победа России в украинском конфликте

Жириновский в архивном интервью для программы «Новые русские сенсации» заявлял, что Россия обязательно одержит победу в украинском конфликте, а противник «получит по заслугам». По мнению политика, страна после этого начнет движение по собственному пути, если не получит «военного сопротивления».

Утрата США господства на мировой арене

В январе 2022 года, за несколько месяцев до смерти, Жириновский предсказал начало переходного периода в мировой политике, в ходе которого США утратят свою ведущую роль на международной арене. Он также предсказал возвращение Дональда Трампа в президентское кресло, отметив, что именно он станет катализатором перемен. Об этом предсказании политика рассказал его бывший советник Сергей Воронин в эфире телепередачи «Малахов».

Также он поделился еще одним предсказанием Жириновского. Лидер ЛДПР прогнозировал, что 2025 год станет последним в украинском конфликте. Политик считал, что мирный процесс объединит все русскоязычные народы и культурные общины. Он исключил сценарий ядерного конфликта.

Конфликт между Индией и Пакистаном

На фоне резкого обострения отношений между Индией и Пакистаном, вызванного терактом в Кашмире, в СМИ вновь всплыли слова Владимира Жириновского, которые прозвучали в 2004 году.

— Между Израилем и Палестиной произойдет ядерный конфликт. Погибнут миллионы палестинцев, сирийцев, ливанцев и так далее. И между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше, — предсказывал политик.

Конфликт Трампа с Евросоюзом

Также Жириновский предсказывал, что Трамп будет вынужден поссориться с Европейским союзом.

— Трамп, чтобы заработать больше для Америки, будет вынужден ссориться с Евросоюзом, — пояснил он.

Сами европейцы окажутся в растерянности из-за происходящих событий, считал политик.

Влияние Украины на Европу

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышев опубликовал записку Жириновского, написанную им в 2017 году, где он сравнил происходящее в наши дни с событиями Второй мировой войны.

Европейские политики вскормили гитлеровский нацизм в XX веке, чтобы одолеть СССР, но Гитлер «залил кровью» саму Европу. Сейчас история может повториться с украинским нацизмом, считал политик.

— Но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу, — написал политик.

Объединение в границах СССР

Также Чернышев обнаружил еще одну записку, в которой Жириновский предсказывал объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году, а в 2040 году может произойти объединение славянского мира, писал он.

Переговоры Путина и Трампа

Жириновский также предсказал переговоры президента России Владимира Путина с Трампом. По его мнению, если американский лидер даст возможность договориться по украинскому кризису, то это будет отличным достижением.

Свержение Башара Асада

Кроме того, Жириновский предсказывал свержение экс-президента Сирии Башара Асада. Он утверждал, что цель западных стран — убрать Сирию как государство, чтобы позволить арабскому газу выйти в Средиземное море, а Турции поставлять газ в Европу, что может стать экономическим ударом для Москвы. При этом такие изменения могут сказаться на Саудовской Аравии, Омане, Кувейте и Катаре. В результате возникшего хаоса США смогут получить контроль над нефтью и газом и «сохранить доллары».

Стало известно о «тайном пророчестве» Жириновского

Существует большое количество и старых предсказаний Жириновского. «Вечерняя Москва» также собрала подборку из пяти прогнозов политика.

Кроме того, бывший лидер ЛДПР был известен и своими яркими высказываниями, такими как: «У меня мать — русская, папа — юрист» или «Диктатура — это запор. Демократия — это понос.