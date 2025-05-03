Аренда жилья «по фото»: обманы на сайтах объявлений

Идеальная квартира по привлекательной цене, с современным ремонтом, панорамными окнами и видом на парк. Вы пишете арендодателю, он отвечает вежливо, но спешит — «много желающих, нужно внести предоплату». Вы отправляете деньги. И тут же пропадает не только «арендодатель», но и его объявление.

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Это — один из десятков сценариев, по которым работает мошенничество на сайтах аренды жилья. И если раньше подобные схемы казались экзотикой, сегодня они — массовое явление. Особенно в сезон переездов или накануне праздников, когда спрос на краткосрочную или срочную аренду резко возрастает, пишет «‎Рамблер».

Как устроена схема обмана?

Главная цель мошенника — заставить человека внести предоплату до личного осмотра жилья. Для этого используется ряд психологических уловок:

Нереалистично низкая цена. Объявление выглядит заманчиво: аренда просторной квартиры в центре города по цене, которая обычно характерна для окраин. Это уже должно насторожить. Идеальные фотографии. Часто они крадены из реальных объявлений или даже иностранных сайтов. Давление по времени. Мошенник утверждает, что уже есть желающие, но он готов «удержать» квартиру за вами, если вы внесете залог прямо сейчас. Легенда об удаленности. Арендодатель «не в городе», «на вахте», «за границей», поэтому осмотр невозможен, но обещает передать ключи через курьера или знакомого после оплаты. Оплата через сомнительные способы. Неофициальные переводы на карту, криптовалюта, платёжные системы без защиты покупателя.

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Кто становится жертвой?

Чаще всего — молодые люди, студенты, сезонные рабочие, семьи с детьми, переезжающие в другой город, а также туристы, ищущие краткосрочную аренду. Все они объединены одним: острая потребность в жилье и ограниченность во времени.

Мошенники не просто обманывают — они используют стрессовую уязвимость человека. Давление времени, страх остаться без крыши над головой, привлекательность предложения — все это снижает критическое мышление.

Масштаб проблемы

По данным МВД России, в 2024 году было зарегистрировано около 5,5 тысяч случаев мошенничества, связанных с арендой жилья, и эта цифра ежегодно растет. В крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани — особенно активно действуют организованные группы, размещающие сотни фейковых объявлений одновременно.

Целые группы мошенников работают по отработанным скриптам: один человек отвечает на звонки, другой делает массовую рассылку объявлений, третий получает переводы. Часто все это происходит из других регионов или даже из-за границы, а аккаунты оформлены на подставных лиц.

Как распознать обман?

Фото в объявлении слишком «глянцевые» или одинаково освещенные. Попробуйте выполнить обратный поиск изображений через Google Images — возможно, эти фото уже были на других сайтах. Арендодатель отказывается от видеозвонка и показа квартиры. Указан только мобильный номер, без фамилии, без ссылки на соцсети или репутацию. Нет договора или он выглядит слишком общо. Просят перевести деньги на карту с другим именем или через анонимные сервисы.

Как защитить себя?

Не платите до осмотра. Никогда. Ни задаток, ни бронь, ни «комиссию агенту». Ищите объявления с верификацией. На некоторых платформах есть функция «проверенный арендодатель» — это снижает риски. Проверяйте фото и адрес. Сравните с Google-картами, проверьте, есть ли похожие объявления. Читайте отзывы и рейтинги. Особенно если это краткосрочная аренда. Требуйте договор. И не соглашайтесь на «устные договоренности».

Что делать, если вас обманули?

Сохраните все переписки, чеки и реквизиты. Обратитесь в полицию и оформите заявление. Напишите жалобу в службу поддержки сайта, на котором было размещено объявление. Предупредите других: оставьте отзыв, расскажите в соцсетях, опубликуйте скриншоты. Чем больше людей узнают о мошеннике, тем меньше новых жертв.

Аренда жилья «по фото» может быть удобной, но требует бдительности. Чем больше спрос и меньше времени на проверку, тем выше риск попасться на удочку. Будьте внимательны.

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