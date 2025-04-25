Возвращавшаяся домой россиянка рассказала о столпившихся на границе немцах

Российская путешественница, возвращавшаяся домой после отпуска в Голландии, рассказала о столпившихся немцах на границе с Польшей и Калининградом. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Дзен».

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Блогерша отметила, что отправилась в поездку по Европе с мужем на автомобиле. По возвращении домой они пересекли Германию за восемь часов и добрались до Польши, где остановились на ночевку в городе Слубице. Уже там она заметила много машин с немецкими номерами.

«То, что в Германии у детей скоро начнутся каникулы и немцы потянутся караванами в наш янтарный край я знала. В Telegram регулярно выставляют график немецких каникул», — подчеркнула она и добавила, что по этой причине они выехали заранее.

На пропускной пункт Гжехотки- Мамоново-2 россияне прибыли около пяти часов вечера и увидели огромную очередь из автомобилей. «Каникулы вроде начинаются только завтра, но немцы, взяв детей и больничный, уже выстроились на границе», — прокомментировала блогерша.

Она добавила, что насчитала около 47 машин перед ними и, поговорив с теми, кто стоял в очереди, решила, что лучше ехать на другой пропускной пункт — Безледы-Багратионовск. Там россияне оказались шестыми перед шлагбаумом, однако границу удалось пересечь только ближе к ночи.

«Поляков какая-то муха укусила-раньше никогда не заставляли нас доставать чемоданы из машины, сейчас заставляют и проверяют все. Придумали новые правила, ссылаясь на санкции, что в России заправляться нельзя. Записали сколько у нас топлива и какой километраж», — удивилась девушка.

Ранее в апреле сотни людей, желающих попасть в Россию, скопились на погранпереходе в Нарве, Эстония, перед Пасхой. Коллапс связывали не только с массовым желанием попасть на Пасху в России, но также с нехваткой персонала — на эстонской стороне было замечено две работающих кабинки из шести.