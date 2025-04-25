Силуанов заявил об исторически минимальной безработице

За два первых месяца 2025 года в России наблюдается серьезное понижение уровня безработицы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его процитировало ТАСС.

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По его словам, данный показатель опустился до исторического минимума в 2,4 процента. В непростых внешних условиях, российская экономика продемонстрировала устойчивость. Экономическая активность растет, появляется больше рабочих мест, а доходы населения — повышаются.

Как подчеркнул министр, за последние два года доля занятого населения увеличилась больше чем на два миллиона человека.

В первой половине апреля Банк России опубликовал прогноз, согласно которому в 2025 году безработица в России останется на отметке в 2,5 процента. В 2026 году ее значение поднимется до 2,8 процента.

Регулятор убежден, что кадровая ситуация в России постепенно улучшается. Становится меньше предприятий сталкивающихся с дефицитом кадров. В некоторых сегментах экономики пошел вниз спрос на новых сотрудников.