Депутат Нилов: Россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае
Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля", - цитирует РИА Новости депутата.
Он уточнил, что 30-е апреля будет коротким рабочим днем.
Вторая трехдневная рабочая неделя ждет нас с 5 по 7 мая.
Таким образом, в конце апреля и в начале мая будет две трехдневные укороченные рабочие недели, резюмировал Нилов.
Всего в мае этого года будет только 18 рабочих дней.
Напомним, что в июне предусмотрены праздничные выходные с 12 по 15 июня в честь Дня России.