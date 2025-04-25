Россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае

Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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"На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля", - цитирует РИА Новости депутата.

Он уточнил, что 30-е апреля будет коротким рабочим днем.

Вторая трехдневная рабочая неделя ждет нас с 5 по 7 мая.

Таким образом, в конце апреля и в начале мая будет две трехдневные укороченные рабочие недели, резюмировал Нилов.

Всего в мае этого года будет только 18 рабочих дней.

Напомним, что в июне предусмотрены праздничные выходные с 12 по 15 июня в честь Дня России.