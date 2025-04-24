В ВОЗ заявили о риске провала борьбы с малярией из-за нехватки финансирования

Из 64 отделений в странах, где выявляли случаи заболевания, более половины сообщили об умеренных или серьёзных сбоях в работе служб. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что с 2000 года удалось предотвратить более двух миллиардов случаев малярии и спасти почти 13 миллионов жизней. Однако в 2023-м болезнь унесла около 600 тысяч жизней, при этом 95% случаев приходятся на Африку.

ВОЗ призывает страны увеличить внутренние расходы на здравоохранение и поддержать инициативы Глобального фонда и Глобального альянса по вакцинам GAVI для финансирования программ по борьбе с малярией.