Кошка Муся из "Ласточкина гнезда" обрела хозяйку

Кошка по кличке Муся, которую сбросили с обрыва архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" в Крыму, стала "домашней". Ее оставила у себя ветеринарный врач Светлана Власенко, сообщает сайт "Комсомольской правды – Крым".

"Живет она в отдельной комнате лечебницы, где что-то вроде ординаторской. Такое решение принято, чтобы избежать разлада: слишком много претендентов было на Мусю", – пояснила она.

Также врач подчеркнула, что возвращать животное на "Ласточкино гнездо" было нельзя, поскольку там небезопасно. При этом Власенко поделилась, что характер у Муси непростой.

"У меня еще есть кот-шотландец. Живут они в разных помещениях, но когда сталкиваются, то особой любви друг к другу не проявляют", – раскрыла ветеринар, добавив, что и к другим пациентам стационара питомица относится "прохладно".

Кошка, по ее словам, уже прошла период восстановления и в настоящее время готовится к плановой стоматологической операции. В рамках хирургического вмешательства животному собираются удалить гнилой коренной зуб, так как он мешает ей питаться – во время еды Муся старается не жевать на его стороне.

При этом состояние печени и поджелудочной железы у питомицы в норме. Власенко также рассказала, что питание кошки сбалансированное. В ее доступе всегда находятся свежая вода и корм, а в качестве лакомства Муся получает рыбу или морепродукты.

"Хоть и была всю жизнь уличной кошкой, но гурман и привереда та еще", – указала врач.

Вместе с тем хозяйка обеспечила кошке возможность дышать свежим воздухом, но все ее прогулки проходят под присмотром. Также Муся любит сидеть на подоконнике в своей комнате, откуда открывается вид на лес, горы и море.

Однако возраст кошки определить трудно, по внешнему виду и состоянию зубов предполагается, что ей не больше семи лет.

"Но сотрудники "Ласточкина гнезда" показывали фото немецких туристов, которые снялись вместе с ней в 2015 году. Но, возможно, это не Муся, а ее мама, на которую она похожа как две капли воды", – заключила Власенко.

Кошку сбросил со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда" 24-летний житель Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 23 февраля. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что Муся стала вырываться из его рук.

Спустя время выяснилось, что кошка жива. Она около трех суток находилась на обрыве среди камней и ледяного моря. В результате Мусю спасли.