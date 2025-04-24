Опубликовано пророчество Жириновского о ядерной войне

Известный российский политик Владимир Жириновский (25 апреля 1946 — 6 апреля 2022) предсказал в 2004 году, что между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

Ранее в западных СМИ появились публикации о том, что Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном после атаки террористов в Джамму и Кашмире. Журналисты отметили, что Нью-Дели серьезно рассматривает этот вопрос.

«Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. Разжигание конфликта между Индией и Пакистаном — это часть глобальной спецоперации против Китая и России», — предположил Жириновский.

Ранее зампред Госдумы Борис Чернышов сообщил, что Жириновский оставил после себя большое наследие: различные документы, записки, заметки.

Чернышов заметил, что Владимир Вольфович точно, ёмко и ярко формировал мысли, затем записывал их на небольших листах.

Бывший помощник Жириновского, экс-депутат Госдумы Василий Власов отметил, в свою очередь, что секрет сбывшихся предсказаний политика кроется в аналитическом складе его ума и уникальной начитанности.