Кравцов назвал решение проблемы с репетиторством
Внедрение единого образовательного пространства в школах РФ поможет решить проблему с репетиторством перед государственными экзаменами и снизит общую нагрузку на школьников. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе.
"11 февраля зарегистрирован наш приказ, который фактически завершает построение единого школьного образовательного пространства в нашей стране. В этом приказе установлены требования к школам, что изучать в каждом классе, по каждому предмету. И что нужно спрашивать на итоговых контрольных работах и на едином государственном экзамене, на основном государственном экзамене. Таким образом, это позволяет решать проблему репетиторства", - сказал Кравцов.
Министр отметил, что ранее практически каждая российская школа работала по собственной программе, которые не всегда совпадали с тем, что спрашивали у выпускников на ОГЭ и ЕГЭ. Внедрение единого образовательного пространства решит эту проблему. Фактически вся система, по словам министра, заработает со следующего учебного года.
Также нововведение поможет нормировать домашние задания, внеурочную деятельность школьников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
"Это отчасти решение проблемы нагрузки, потому что когда каждая школа устанавливала свои программы, они не проверялись Роспотребнадзором, отсюда были проблемы по нагрузке школьников", - добавил Кравцов.