Кравцов назвал решение проблемы с репетиторством

Внедрение единого образовательного пространства в школах РФ поможет решить проблему с репетиторством перед государственными экзаменами и снизит общую нагрузку на школьников. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе.

"11 февраля зарегистрирован наш приказ, который фактически завершает построение единого школьного образовательного пространства в нашей стране. В этом приказе установлены требования к школам, что изучать в каждом классе, по каждому предмету. И что нужно спрашивать на итоговых контрольных работах и на едином государственном экзамене, на основном государственном экзамене. Таким образом, это позволяет решать проблему репетиторства", - сказал Кравцов.

Министр отметил, что ранее практически каждая российская школа работала по собственной программе, которые не всегда совпадали с тем, что спрашивали у выпускников на ОГЭ и ЕГЭ. Внедрение единого образовательного пространства решит эту проблему. Фактически вся система, по словам министра, заработает со следующего учебного года.

Также нововведение поможет нормировать домашние задания, внеурочную деятельность школьников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.