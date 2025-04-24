Подмосковный турист из Индии с холерой контактировал с 321 человеком

У мужчины, вернувшегося из Индии, диагностировали холеру, а состояние 321 человека, контактировавшего с ним, находится под наблюдением специалистов. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили Роспотребнадзоре.

© Вечерняя Москва

По информации ведомства, 40-летний житель Подмосковья вернулся в Москву 21 апреля после поездки в Индию с 11 по 20 апреля, во время которой он также посещал Непал. В Роспотребнадзоре уточнили, что мужчина путешествовал один, побывал в нескольких городах Индии, пил фильтрованную воду из-под крана и питался в местных кафе. После возвращения домой его самочувствие ухудшилось, и он был госпитализирован в инфекционный стационар, где анализы подтвердили наличие возбудителя холеры. На утро 24 апреля состояние пациента оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

Ведомство установило, что с заболевшим контактировал 321 человек из 33 регионов России, включая членов его семьи, пассажиров и экипаж рейса, а также сотрудников скорой помощи. Специалисты контролируют состояние этих людей, и на данный момент симптомов холеры ни у кого из них не выявлено, говорится на сайте Роспотребнадзора.