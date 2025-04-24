Жителям Киржачского района выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС

Жителям десяти населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района Владимирской области выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС. Об этом у себя в Telegram-канале заявила глава района Елена Карпова.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области 22 апреля произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. В связи с этим в Киржачском районе была объявлена чрезвычайная ситуация. Известно о четырех пострадавших.

«Уже принято решение о выплате единовременной финансовой помощи в размере десяти тысяч рублей из бюджета Киржачского района всем жителям населенных пунктов Барсово, Мирный, Першино, Храпки, Грибаново, Дубки, Дубки, участок Мележи, Дворищи, Илейкино, СНТ "Звездный" и "Лужки"», — написала Карпова.

Она добавила, что в населенных пунктах, куда уже разрешено вернуться жителям, начала работу комиссия, которая проводит оценку ущерба домам и имуществу граждан в результате ЧС. По итогам проверки будут составлены необходимые документы.