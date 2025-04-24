Актер озвучки стал жертвой мошенников из-за желания вызвать проститутку

30-летний актер озвучки из России стал жертвой мошенников после того, как попытался вызвать проститутку. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Mash.

Какой именно актер стал жертвой мошенников, не уточняется — известно, что он работал над дубляжом фильма «Как заниматься сексом». Как сообщает источник, актер решил вызвать проститутку через интернет. Девушка не ответила на звонок, но позже с актером через мессенджер связался «администратор» — он попросил перевести предоплату в размере 5 тысяч рублей. Когда актер согласился, с его карты списалось около 97 тысяч рублей.

В итоге актер обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее мошенники придумали новую схему, направленную на желающих похудеть.