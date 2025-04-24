Актер озвучки стал жертвой мошенников из-за желания вызвать проститутку

Андрей Дуванов

30-летний актер озвучки из России стал жертвой мошенников после того, как попытался вызвать проститутку. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Mash.

Актер озвучки стал жертвой мошенников из-за желания вызвать проститутку
© РИА Новости

Какой именно актер стал жертвой мошенников, не уточняется — известно, что он работал над дубляжом фильма «Как заниматься сексом». Как сообщает источник, актер решил вызвать проститутку через интернет. Девушка не ответила на звонок, но позже с актером через мессенджер связался «администратор» — он попросил перевести предоплату в размере 5 тысяч рублей. Когда актер согласился, с его карты списалось около 97 тысяч рублей.

В итоге актер обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее мошенники придумали новую схему, направленную на желающих похудеть.

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