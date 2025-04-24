Вышедший из колонии по УДО Ефремов нарушил свое обещание

В начале апреля народный артист Михаил Ефремов вернулся из колонии в Москву и, как казалось, начал новую жизнь. Актёр говорил, что отказался от вредных привычек — курения и распития алкогольных напитков, что, напомним, повлекло за собой смертельное ДТП, а также обещал не садиться за руль. Некоторые свои слова Михаил Олегович не сдержал.

Сегодня Super застал его на улице — несмотря на то, что он зарёкся не выходить из дома из-за повышенного внимания СМИ. Однако в центр столицы актёр поехал не на собственной машине, а на автобусе.

Народный артист, как видно, прятался: он был в кепке и темных очках — достаточно просто, чтобы не распознать в нём того самого Ефремова. Super же проводил Михаила Олеговича прямо до остановки и обнаружил, что актёр нарушает ещё одно обещание.

Во время ожидания автобуса он закурил. При том, что его УДО связано в том числе с проблемами с сердцем и лёгкими — ходили слухи, что Ефремов еле передвигается. Отметим, что шёл артист достаточно быстро и явно не страдал от одышки.

Затворничество Ефремова объяснили

Знакомые Ефремова при этом как один утверждают, что актёр встал на путь исправления. Его знакомый рассказывал, что, бросив вредные привычки, народный артист пересматривает «пропущенные» фильмы и читает сценарии, которые приносят его друзья. За Михаилом Олеговичем присматривает его жена Софья Кругликова, которая в том числе следит за тем, чтобы супруг проходил обследования и следовал лечению.

Зарекаться не будем, но отметим, что в колонии образ жизни Ефремова оставлял желать лучшего. Сообщалось, что состояние его здоровья действительно ухудшилось, в том числе и потому, что народный артист всё время пребывания в заточении курил крепкие сигареты.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне 2020 года. В результате столкновения автомобилей погиб водитель Lada Granta Сергей Захаров. Актёр был осужден на 7,5 лет колонии за вождение в нетрезвом виде. А в начале апреля 2025 года артист вышел из тюрьмы — Super, к слову, первым снял его возвращение.