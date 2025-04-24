Власти Самары ответили на вопрос о происхождении огромного тоннеля под городом

Власти Самары заявили, что ничего не знают про огромный 150-метровый тоннель под городом в Кировском районе, выходящий к «хорошо охраняемому заводу». Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

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— Администрация Кировского района городского округа Самара не располагает информацией по вопросу нахождения указанного тоннеля на территории Кировского внутригородского района, — заявили власти каналу.

Диггеры нашли тоннель еще 1 марта, но СМИ обратили внимание на находку лишь в апреле. По словам исследователей подземелий, в нем нет освещения, но работают ржавые трубы, источающие тепло. Слухи о связи тоннеля с метро не подтвердились — подземка находится в 1,5 километра от него, рассказал один из диггеров порталу 63.ru.

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Георадарные исследования выявили 14 рукотворных пустот под Чуркинским монастырем в Володарском районе Астраханской области, сообщил Александр Соловьев, председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества. Тоннели, расположенные на глубине 12 метров, пусты, самая большая полость достигает 78 метров в длину и 10 метров в высоту.