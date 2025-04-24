Хирург объяснил синяк на лице покойного папы римского

Синяк на лице папы римского Франциска, обнаруженный после его кончины, вероятно, появился после падения на фоне инсульта. Такое мнение в беседе с News.ru выразил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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По его словам, в таком состоянии человек теряет координацию и может получить травму. Он также добавил, что гримеры понтифика, которые наносили ему посмертный макияж были непрофессионалами.

— Наверное, самое простое объяснение — это удар обо что-то твердое. На фоне инсульта происходит паралич отдельных групп мышц, из-за чего человек становится более неуклюжим и повышается риск падения. Таким образом, после инсульта папа мог упасть и удариться лбом и периорбитальной областью обо что-то. А так как человек скончался, то обратного развития гематомы не происходит, — пояснил Умнов в разговоре с News.ru.

Итальянские СМИ ранее обратили внимание, что на посмертных фотографиях папы римского Франциска, опубликованных Ватиканом, заметен большой синяк и ссадина на левой стороне лица покойного.

Неврологу Сабина Антиколи также отметила, что такая травма могла возникнуть в результате падения, связанного с гемиплегией, вызванной инсультом.

Об уходе из жизни 89-летнего папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Он скончался от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. В Сети опубликовали последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью. Позже представитель Ватикана сообщил, что похороны понтифика состоятся 26 апреля.