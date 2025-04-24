Хирург Умнов объяснил наличие синяка на лице покойного папы римского

Вечерняя Москва

Синяк на лице папы римского Франциска, обнаруженный после его кончины, вероятно, появился после падения на фоне инсульта. Такое мнение в беседе с News.ru выразил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Хирург объяснил синяк на лице покойного папы римского
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По его словам, в таком состоянии человек теряет координацию и может получить травму. Он также добавил, что гримеры понтифика, которые наносили ему посмертный макияж были непрофессионалами.

— Наверное, самое простое объяснение — это удар обо что-то твердое. На фоне инсульта происходит паралич отдельных групп мышц, из-за чего человек становится более неуклюжим и повышается риск падения. Таким образом, после инсульта папа мог упасть и удариться лбом и периорбитальной областью обо что-то. А так как человек скончался, то обратного развития гематомы не происходит, — пояснил Умнов в разговоре с News.ru.

Итальянские СМИ ранее обратили внимание, что на посмертных фотографиях папы римского Франциска, опубликованных Ватиканом, заметен большой синяк и ссадина на левой стороне лица покойного.

Неврологу Сабина Антиколи также отметила, что такая травма могла возникнуть в результате падения, связанного с гемиплегией, вызванной инсультом.

Об уходе из жизни 89-летнего папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Он скончался от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. В Сети опубликовали последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью. Позже представитель Ватикана сообщил, что похороны понтифика состоятся 26 апреля.

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