Заразившийся холерой россиянин контактировал более чем с 300 людьми

40-летний житель Московской области, у которого по возвращении из поездки в Индию на родину выявили холеру, успел побывать в контакте более чем с 300 людьми. Всех их взяли под наблюдение, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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"Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц - 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи)", - рассказали в ведомстве.

Всех взяли под наблюдение, провели лабораторное обследование, а также организовали для них экстренную профилактику.

"На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет", - говорят в Роспотребнадзоре, добавляя, что все равно продолжают противоэпидемические мероприятия в Подмосковье и держат ситуацию на контроле.

О том, что в Московской области выявлен завозной случай холеры, стало известно сегодня. Мужчина в одиночку путешествовал в Индии, откуда выезжал в Непал. Он вернулся самолетом в Москву 21 апреля. С его слов, пил фильтрованную воду из-под крана и ел в кафе. К медикам обратился самостоятельно в связи с плохим самочувствием, а после ухудшения его госпитализировали.

Сегодня утром состояние мужчины оценили как удовлетворительное, с положительной динамикой.