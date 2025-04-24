В России предложили ввести праздник в честь котов
Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила ввести новый праздник в честь котов. Об этом сообщает Ura.ru.
Мухометьярова назвала праздник Днем фронтового кота и обратилась с инициативой к сенатору Олегу Цепкину. Он обещал рассмотреть данный вопрос.
«Коты играют важную роль на фронте. Они борются с грызунами и поддерживают устойчивое психофункциональное состояние бойцов», — объяснила депутат.
Мухометьярова отметила, что праздник может быть введен по аналогии с Днем фронтовой собаки, который ежегодной отмечается в России 19 августа. Известно, что памятная дата посвящена подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
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