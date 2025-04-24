Один из российских городов отказался от парада Победы на 9 Мая

Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РИА Новости.

«Потому что это большой риск — практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем», — заявил глава региона.

Также Кондратьев сообщил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году онлайн. Ветеранов в крае планируют поздравить концертами у дома.

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В начале апреля депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате. Решение будет приниматься властями каждого региона индивидуально в зависимости от ситуации.

По данным Telegram-канала Mash, шествовать по улицам городов с портретами родственников-ветеранов Великой Отечественной войны будут как минимум жители 45 регионов России. В их числе Санкт-Петербург, Архангельск, Уфа, Самара, Тверь и другие.

Остальные регионы, особенно граничащие с Украиной, от участия в очном формате отказались. Речь идет о Белгороде, Курске, Крыме, Ростове-на-Дону, Воронеже и других. Есть и те регионы, которые еще не определились с форматом участия в акции. Например, Москва, Киров и Мурманск.