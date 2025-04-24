В российском городе повесили баннер с американскими военными ко Дню Победы

В городе Балахне Нижегородской области ко Дню Победы повесили баннер с американскими военными. Таким образом администрация решила закрыть разрушенный Дом культуры, передает портал NewsNN.

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На баннере изображены американские военные в Афганистане в 2001 году. Предполагается, что фото солдат из США повесили по ошибке. К настоящему моменту его заменили на баннер с советскими военными.

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Подчеркивается, что разрушенное здание принадлежит частному собственнику — именно он занимался оформлением и установкой баннера.

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