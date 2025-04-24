В «Грамоте.ру» объяснили ситуацию с ударением в слове «звонит»

Изменения в произношении — это действительно неизбежные изменения, которые происходят в языке, но некоторые из них вызывают эмоциональный отклик у носителей, а некоторые проходят незаметно, отметила в беседе с RT Мария Лебедева, руководитель образовательного направления портала «Грамота.ру».

«Например, довольно незаметно произошли изменения, связанные со смягчением в словах типа «дв[ь]ери» и «двери». Сейчас мы произносим это слово твёрдо, а в старомосковском произношении произносилось мягко. И довольно долго в метро можно было ещё слышать: «Осторожно, дв[ь]ери закрываются». Но вот такой бурной реакции это изменение не вызвало. И, например, в каких-то словах, типа «вклЮчит–включИт», «врУчит–вручИт», тоже произошло такое же изменение, о котором говорит Мария Леонидовна Каленчук, переход ударения с окончания на корень», — пояснила эксперт.

Но при этом это произошло незаметно, и даже, в общем-то, ироничное было к этому отношение, отметила Лебедева.

«Как мы помним: «Подарок, может, врУчат, а, может быть, вручАт». Это было смешно, и эта вариативность, которая зафиксирована в детской песенке, не воспринималась как что-то катастрофическое. А вот «звОнит» вызывает эмоции, потому что, действительно, этот глагол связан с каким-то таким маркером грамотности, интеллигентности, правильной речи, и считается, что человек, который говорит «звОнит» — это человек, который, скорее всего, этой правильной, хорошей речью не владеет», — добавила специалист.

Поэтому, по её словам, такой эмоциональный отклик это и вызывает.

«Это парадигма глаголов «вАрит-варИт», «вклЮчит–включИт», «врУчит–вручИт» и так далее. «ЗвОнит–звонИт» в эту парадигму укладывается. Это общая тенденция, такая закономерность в языке. Вот она есть, и мы её видим. У Пушкина, например,«варИт». Ещё в стихотворении ударение он ставит так. А сейчас мы уже все говорим «вАрит». И мне кажется, никто не скажет «варИт». Так что это тенденция, и, скорее всего, в соответствии с этой тенденцией действительно изменится в какой-то момент ударение в слове «звОнит», — считает эксперт.

Но, по её словам, когда это произойдёт, мы не знаем, потому что изменения орфоэпические — это изменения, происходящие очень медленно.

«Иногда заметно глазу, иногда незаметно глазу, и предсказать их однозначно и время перехода очень трудно. И вообще очень трудно зафиксировать, когда же, собственно, какое ударение становится нормой, а какое — нет», — заключила Лебедева.

Ранее научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН Владимир Пахомов предупредил в беседе с RT, что, скорее всего, ударение в слове «звонит» изменится, но этот процесс может занять десятилетия.