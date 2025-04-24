В Госдуме озаботились ударением в одном из российских слов

Ударение в слове «звонит» должно остаться на втором слоге — можно даже закрепить соответствующую норму на государственном уровне. Так в беседе с интернет-изданием «Абзац» депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал сообщения о том, что в будущем глагол будут произносить по-другому.

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Напомним, главный научный сотрудник Института русского языка им.Виноградова РАН Мария Каленчук заявила о своем убеждении, что за вариантом слова «звОнит» будущее. По ее словам, все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.

Вассерман, однако, выразил озабоченность по этому вопросу, допустив возможность закрепления ударения на втором слоге утверждением соответствующих государственных норм.

«Я все-таки надеюсь, что ударение «звонИт» останется нормой, — отметил он. — Поскольку в данном случае это ударение такое же, как у многих сходных по форме глаголов, незачем, так сказать, умножать сущности, поощрять разные формы. Могу только сказать, что мне будет жаль, если норма размоется»

Можно предпринять попытки для сохранения ударения, однако язык в первую очередь определяется не правилами, а бытовым употреблением, поэтому вряд ли удастся добиться от всех единого употребления формы слова, заключил парламентарий.

Мария Каленчук отмечала, что переход ударения со второго слога на первый уже началось, приводя в пример такие слова, как «варит», «солит», «дружит». В слове «звонит» изменение началось позже, но оно все равно завершится, подчеркнула эксперт. По ее словам, если изменение началось, оно закончится.