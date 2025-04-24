Зумеры оказались неспособны отличить фейки в соцсетях от правды

Авторы сразу нескольких исследований пришли к выводу, что поколение зумеров (люди, родившиеся примерно с конца 90-х по 2012 год) не умеет отличать правду от вымысла в интернете, рассказало Politico. Как отмечает издание, поколение, которое больше всего проводит времени в сети, хуже остальных применяет критическое мышление.

Исследователи из Стэнфорда, изучающие медиаграмотность молодежи, показали видео с ложным описанием 3 446 старшеклассникам, и только трое из них правильно идентифицировали ролик.

«Существует миф о цифровом аборигене. Согласно этому мифу, люди, выросшие с цифровыми устройствами, хорошо подготовлены к тому, чтобы понимать информацию, которую предоставляют эти устройства. Результаты [исследования] оказались отрезвляющими», - подчеркнул Джоэл Брейкстоун, один из авторов работы.

Как отмечает Politico, это становится серьезной проблемой, так как интернет все больше укрепляется в качестве основного источника новостей для молодого поколения. Примерно трое из пяти представителей поколения зумеров в возрасте от 13 до 26 лет говорят, что они получают новости из соцсетей как минимум раз в неделю.

TikTok - особенно популярная среди зумеров платформа: 45 процентов американцев в возрасте от 18 до 29 лет называют себя постоянными потребителями новостей в этом приложении. По оценкам ученых, люди всех возрастов плохо распознают дезинформацию (особенно с учетом развития искусственного интеллекта), но зумеры оказались особенно уязвимы для обмана.

Ученые объясняют это тем, что многие молодые люди скептически настроены по отношению к государственным институтам и более склонны верить в теории заговора. Это заставляет их избегать основных новостных агентств и погружаться в онлайн-сообщества, которые «скармливают им выдумки, основанные на мощных алгоритмах, и еще больше усугубляют их недоверие».

В 2024 году, когда ураганы «Хелена» и «Милтон» обрушились на Северную Каролину и Флориду (штаты США), среди американских зумеров были популярны теории заговора, что во всем виновато правительство, занимающееся «геоинженерией»: за опустошением районов, населенных республиканцами, якобы стояли демократы.

А в последнее время зумеров убеждают, что говяжий жир можно использовать в качестве средства по уходу за кожей. Это стало новым трендом, несмотря на предупреждения дерматологов о негативных последствиях таких экспериментов, отмечает Politico.

Издание подчеркивает, что все это особенно опасно для американской политики: однажды большая часть электората может оказаться жертвой фейковых новостей и маргинальных теорий заговора, что выведет гиперполяризацию американской политики на новые высоты.