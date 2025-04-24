ВЦИОМ: почти 70% россиян считают День Победы главным праздником

Почти 70% опрошенных россиян назвали 9 Мая, День Победы, главным праздником для них, сообщила эксперт департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Мария Григорьева. Опрос проходил в апреле среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"Победа в Великой Отечественной войне - это самое главное достижение для русского народа, если говорить об исторической перспективе. На вопрос о том, какие праздники для вас являются самыми важными, первое место занимает именно День Победы. 68% говорят о том, что 9 Мая - это самый важный праздник для них", - сказала Григорьева в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Великая Победа - основа исторической памяти России".

Она уточнила, что абсолютное большинство респондентов (98%) считают, что в наши дни важно сохранять память о Великой Отечественной войне.

"67% считают, что День Победы - это самая большая победа России на протяжении всей истории. Более того, для россиян Великая Отечественная война и Победа в ней имеют личностное значение. 90% сообщают, что у них есть родственники-участники Великой Отечественной войны. 45% знают о судьбах своих родственников из семейных архивов, рассказов близких", - сказала Григорьева.

Почти 40% опрошенных говорят о том, что ценность исторической памяти и преемственность поколений очень важна для них. "Это второе место в рейтинге ценностей после крепкой семьи", - уточнила социолог.

90% россиян видят в истории России повод для гордости.

"Эта цифра долгие годы сохраняется на достаточно высоком уровне. 85-90% россиян считает, что история России - это то, чем можно и нужно гордиться", - сказала Григорьева.

Из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны россияне выделили Сталинградскую битву (33%), блокаду Ленинграда (28%), Курскую битву (24%), битву за Москву (16%), сам День Победы (16%) и взятие Берлина (13%).