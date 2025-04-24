Операторы самокатов стали чаще штрафовать пользователей

Сотрудники сервисов аренды самокатов отметили увеличение количества штрафов в России в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК.

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Речь идет о крупнейших сервисах «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go». С момента старта сезона было отправлено 26 640 уведомлений о штрафах. Также было заблокировано 190 тысяч учетных записей, из которых 30% принадлежат несовершеннолетним или пользователям, передавшим доступ к своим аккаунтам детям.

В каршеринговых компаниях отмечают, что увеличение штрафов связано с ростом числа пользователей самокатов, улучшением системы отслеживания нарушений и более тесным взаимодействием с городскими властями в области мониторинга поездок. Так, например, дети, использующие самокаты, часто попадают в поле зрения благодаря бдительным гражданам и техническим решениям, разработанным компаниями.

В списке нарушений лидируют неправильная парковка, проезд пешеходного перехода на самокате, езда вдвоем, движение в неположенном месте. Размер штрафов может достигать 100 тысяч рублей.

14 апреля городской сервис по прокату самокатов и велосипедов вновь начал работу после вынужденного перерыва, связанного с наступлением холодов.