Дачникам назвали места для покупки лучших семян

В Роскачестве посоветовали приобретать семена в специализированных магазинах, а не на «сезонных полках» в гипермаркетах.

Профильные торговые точки тщательнее отбирают товар и правильно хранят его, пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

«Если нет возможности купить семена в магазине, их всегда можно заказать онлайн. Преимущества покупки в интернете — это широкий ассортимент, возможность тщательно изучить фотографии и описание товара», — отмечают эксперты.

Помимо прочего, покупать товар можно у частных заводчиков, которые зачастую предлагают редкие виды семян. При этом стоит учитывать, что выбор у таких продавцов не такой широкий, а цена может быть существенно выше магазинной, отметили в Роскачестве.

Ранее агроном, биолог Михаил Воробьёв в беседе с «Радио 1» дал рекомендации дачникам, как защитить растения от заморозков.