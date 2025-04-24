В России стартовала юбилейная акция «Георгиевская ленточка»

В четверг, 24 апреля, в России стартовала 20-я, юбилейная акция «Георгиевская ленточка», передает ТАСС. В 2025 году акция приурочена к 80-летию Победы.

В Москве на Манежной площади участники движения «Волонтеры Победы» начали раздавать ленты всем желающим и рассказывать историю этого символа. В 2025-м году георгиевские ленты будут раздавать более чем в 40 странах мира, включая Египет, Тунис, Турцию, Сербию, Италию, Индию, Аргентину, Перу и Кипр. Впервые акция пройдет в Ливии и Монголии.

«Сегодня мы не просто запускаем акцию, мы запускаем эстафету благодарности всем тем, кто защищал и защищает нашу страну», - заявила глава центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции.

В этом году количество точек распространения георгиевских лент будет рекордным - их более восьми тысяч. Ленты можно будет получить с 24 апреля по 9 мая. Вместе с лентами волонтеры будут выдавать листовку, с одной стороны которой будет описана история георгиевской ленты, а с другой - правила ее ношения.

Ранее Занко сообщила, что георгиевскую ленту правильно носить у сердца, не рекомендуется вешать ее на сумки и антенны автомобилей. Депутат напомнила, что в РФ георгиевская лента защищена законом, а в случае публичного осквернения символа воинской славы предусмотрено наказание - до пяти лет лишения свободы.