В Москве проживают 758 фронтовиков Великой Отечественной войны

В Москве на сегодня проживают 758 фронтовиков Великой Отечественной войны, сообщил журналистам замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.

"[Ветераны] действительно сегодня многие из ныне живущих уже перешагнули вековой юбилей, и если говорить о цифрах, Ольга [замруководителя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко] сказала, по стране чуть больше 7 тысяч участников-фронтовиков. В Москве их 758 человек на сегодняшний день. Буквально неделю назад, в пятницу, мы проводили в последний путь Ивана Андреевича Слухая, нашего легендарного почетного гражданина Москвы, который возглавлял более 50 лет комитет ветеранов войны и до последнего дня боролся за то, чтобы история была не фальсифицирована, и делал это максимально душевно", - сказал Филиппов.

Он добавил, что акция "Георгиевская ленточка" выступает, в том числе, как связь поколений. "Принцип вот этой человечности и душевности очень важно сохранить, потому что ленточка, она связывает нашу родословную. Каждый понимает, что его прадед, прапрадед, для кого-то прапрапрадед, делал в годы Великой Отечественной войны, какая история в его семье случилась, как мы приближали Победу", - отметил Филиппов.

По его словам, в этом году во всех центрах московского долголетия по всему городу будут раздавать георгиевские ленточки. "По нашим исследованиям, для участников "Московского долголетия" День Победы - самый ожидаемый праздник в году, это исследование проводим из года в год, и доля эта растет", - сказал Филиппов.

Как уточнили ТАСС в столичном департаменте труда и социальной защиты населения, всего в столице сегодня проживает порядка 13 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и осажденного Сталинграда.