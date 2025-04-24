Продажи алкоголя в регионе РФ упали почти на треть

Издание «Коммерсантъ» пишет, что продажи алкоголя в Вологодской области упали на 27% в марте из-за ограничений.

Отмечается, что причиной стало ограничение времени продаж с 1 марта: в будни — с 12:00 до 14:00, в выходные — с 08:00 до 23:00.

Часть потребителей стали закупать спиртное про запас или приобретать его в соседних областях: в Ленобласти продажи упали на 15,2%, в Архангельской области — на 16,8%.

Вместе с этим эксперты отмечают рост спроса на алкоголь навынос в заведениях общепита.

В Росалкогольрегулировании подтвердили снижение легальных продаж.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о снижении на треть количества пьяных преступлений в регионе.