В российском регионе запретили пиротехнику в праздники в мае

Запрет на использование пиротехники в майские праздники ввели в Красноярском крае. Об этом сообщила администрация региона.

«Запрет на использование пиротехники вводится в крае на период майских праздников — с 28 апреля до 12 мая. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности в дни подготовки и празднования 80-летия Победы», — отметили в Telegram-канале мэрии.

Во время проведения праздничных мероприятий введут ограничения на продажу алкоголя в местах массового скопления людей и в радиусе 100 м от них.

Ранее Life.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса «Пакет» от X5 сообщил, что 86% россиян планируют отправиться на шашлыки на майские праздники.