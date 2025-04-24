В РФ за два года численность многодетных семей выросла в 1,2 раза

Численность многодетных семей и детей в них за два года увеличилась в России в 1,2 раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на ежегодной всероссийской конференции "От года семьи - к веку семьи".

"В прошлом году сохранился рост рождений третьих и последующих детей - на 1,1% к предыдущему году. Это не на много, но это важно. За два года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза", - сказала она.

Для 67% россиян крепкая семья остается главной ценностью, сообщила вице-премьер.

"Это хороший, но не лучший показатель, к которому надо стремиться. Растет доля семей, которые планируют рождение детей в ближайший год", - отметила она.

Голикова напомнила, что изданный в начале 2025 года указ президента о социальной поддержке многодетных семей установил бессрочный статус многодетной семьи и сохранил за регионами право расширять категорию многодетной семьи.

Конференция организована Администрацией президента РФ, Институтом демографической политики им. Д. И. Менделеева при участии Совета Федерации и Министерства труда и социальной защиты РФ. Главная цель конференции - обсуждение государственной и общественной поддержки семьи как ключевого фактора сохранения и развития российской нации и государственности.