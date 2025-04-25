Иван Ургант появился на прощании с Церетели в Грузии

Иван Ургант пришел на прощание с Зурабом Церетели в Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал Paper Kartuli.

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24 и 25 апреля в Тбилиси проходит гражданская панихида по Зурабу Церетели, скончавшемуся на днях. Тело скульптора привезли на его родину - гроб выставили в Музее современного искусства, которое создал Церетели.

На панихиду пришел телеведущий Иван Ургант, который рассказал, что был хорошо знаком со скульптором.

«Я здесь, в общем-то, просто потому что оказался в Тбилиси, у меня здесь концерты. Для меня просто было бы непростительно не прийти и с ним не прощаться. Он большой человек, с большим сердцем и с большой любовью к людям», — рассказал ведущий.

Напомним, Зураб Церетели умер 22 апреля - ему был 91 год.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Андрей Малахов пришел на прощание с Церетели с букетом белых цветов.