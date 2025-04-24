У Эдиты Пьехи обнаружили признаки деменции

У советской и российской певицы Эдиты Пьехи выявили признаки возрастной деменции и гипертонии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У известной артистки наблюдаются нарушения памяти и дезориентация. В последнее время она прибавила примерно 30 килограммов из-за недостатка физической активности. Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце, что приводит к периодическим гипертоническим кризам и повышенному давлению — в таких случаях приходится вызывать врачей и делать уколы.

Пьеха большую часть времени проводит в своем загородном доме в деревне Северная Самарка под Петербургом. Там она живет одна, за ней ухаживает персонал, говорится в публикации.

Эдита Пьеха уже много лет не появляется в публичном пространстве. Ее внук — певец Стас Пьеха — раскрыл, какую сумму его бабушка тратит на домработниц. Он отметил, что пенсия Пьехи составляет 45 тысяч рублей в месяц. При этом по дому ей помогают несколько помощниц.

До этого сообщалось, что артист Михаил Боярский обратился в больницу после падения с высоты трех метров на спину во время спектакля 16 апреля. Тогда появилась информация, что он мог сломать грудные позвонки.