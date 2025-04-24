«Дубайский шоколад» проверят на фальсификат и опасные компоненты

В адрес Роспотребнадзора и Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции направлены запросы с просьбой принять меры для прекращения реализации и изъятия из обращения «дубайского шоколада», который продается в России по низкой цене и вызывает подозрения в его качестве. Инициатором является глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), возглавляющий также общественный совет при Роспотребнадзоре Олег Павлов, передают «Известия».

Представитель общественности поделился результатами исследования, посвященного так называемому «дубайскому шоколаду», который сегодня можно приобрести как в обычных магазинах, так и в интернете. По его информации, стоимость импортного продукта в России составляет от 199 рублей за 40 граммов, 351 рубль за 75 граммов до 622 рублей за 130 граммов.

Уточняется, что в ходе проверки и наблюдения было выявлено, что многие образцы шоколада не отвечают необходимым стандартам, установленным техническим регламентом ТР ТС 022/2011, который касается маркировки пищевой продукции. Наиболее распространенные нарушения — отсутствие обязательной информации на русском языке о производителе, поставщике, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также о компонентах, которые могут вызвать аллергию (например, орехи и т. д.), говорится в обращении Павлова.

Также подчеркивается, что этот продукт может представлять угрозу для здоровья граждан России. В документе представлены результаты исследования, проведенного немецкими учеными в 2024 году. Они изучили рынок «дубайского шоколада», который в основном импортируется из третьих стран, таких как Иордания, Турция и ОАЭ. В ходе исследования было проанализировано 38 образцов, и в более чем половине из них были обнаружены нарушения, а девять образцов были признаны небезопасными.