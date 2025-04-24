«Дубайский шоколад» проверят на фальсификат и опасные компоненты

Лера Букина

В адрес Роспотребнадзора и Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции направлены запросы с просьбой принять меры для прекращения реализации и изъятия из обращения «дубайского шоколада», который продается в России по низкой цене и вызывает подозрения в его качестве. Инициатором является глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), возглавляющий также общественный совет при Роспотребнадзоре Олег Павлов, передают «Известия».

«Дубайский шоколад» проверят на фальсификат и опасные компоненты
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Представитель общественности поделился результатами исследования, посвященного так называемому «дубайскому шоколаду», который сегодня можно приобрести как в обычных магазинах, так и в интернете. По его информации, стоимость импортного продукта в России составляет от 199 рублей за 40 граммов, 351 рубль за 75 граммов до 622 рублей за 130 граммов.

Уточняется, что в ходе проверки и наблюдения было выявлено, что многие образцы шоколада не отвечают необходимым стандартам, установленным техническим регламентом ТР ТС 022/2011, который касается маркировки пищевой продукции. Наиболее распространенные нарушения — отсутствие обязательной информации на русском языке о производителе, поставщике, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также о компонентах, которые могут вызвать аллергию (например, орехи и т. д.), говорится в обращении Павлова.

Также подчеркивается, что этот продукт может представлять угрозу для здоровья граждан России. В документе представлены результаты исследования, проведенного немецкими учеными в 2024 году. Они изучили рынок «дубайского шоколада», который в основном импортируется из третьих стран, таких как Иордания, Турция и ОАЭ. В ходе исследования было проанализировано 38 образцов, и в более чем половине из них были обнаружены нарушения, а девять образцов были признаны небезопасными.

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