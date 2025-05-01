Как не попасться на уловки фальшивых газовщиков и электриков

Преступники все чаще маскируются под сотрудников коммунальных служб: электриков, газовщиков, сантехников. Их цель — попасть в дом, получить доступ к вещам или собрать персональные данные. Эти схемы настолько убедительны, что часто не помогают ни домофон, ни здравый смысл. «‎Рамблер» расскажет, как работают лжеспециалисты и как себя защитить.

© Viktoria Korobova/iStock.com

Сценарий 1: «У вас утечка газа»

Один из самых опасных приемов — игра на страхе. Человек в форменной куртке и с папкой в руках сообщает, что в доме зафиксирована утечка газа. Он демонстрирует удостоверение, действует уверенно и требует немедленно пустить его в квартиру для проверки оборудования.

Реальность:

Ни одна газовая служба не проводит внезапные проверки без официального уведомления. У всех газовщиков есть при себе предписание с подписями и печатями, и чаще всего они работают в сопровождении участкового или управляющего.

Совет:

Звоните в свою управляющую компанию или в аварийную газовую службу (номер указан в квитанции) и уточняйте, были ли направлены сотрудники. Не открывайте дверь до подтверждения.

«‎Ты сказал, что попал в беду, и я поверила»: как мошенники подделывают голоса

Сценарий 2: «Проверка электросчетчиков»

Псевдоэлектрики часто приходят с якобы срочной необходимостью «перепрошить» счетчик, проверить заземление или заменить прибор учета. Их цель — попасть в квартиру, осмотреть жилье, совершить кражу или предложить ненужную замену за внушительную сумму.

Реальность:

Счетчики проверяют планово, с уведомлением за три–десять дней. При этом сотрудники обязаны иметь форму с логотипом организации, удостоверение, и реестр адресов. Без вашего согласия они не могут зайти в квартиру.

Совет:

Требуйте показать направление на проверку и сверяйте дату с квитанцией или сайтом поставщика. Не пускайте никого «на авось».

Сценарий 3: «Дезинфекция от тараканов»

Мошенники могут представляться санэпидемиологами, рассказывать о вспышке насекомых в подъезде и срочной необходимости обработки квартиры. Предлагают подписать акт, где мелким шрифтом указана сумма за услуги.

Реальность:

Такие действия требуют согласования с жильцами, и в подъезде заранее вывешиваются объявления. Ни один СЭС не работает без заявки и договора.

Совет:

Не подписывайте ничего с порога. Внимательно читайте документы, особенно «мелкий шрифт». Настоящие дезинфекторы не просят денег на месте.

Как отличить поддельное удостоверение?

Мошенники часто используют псевдоудостоверения — документы с гербами, штрихкодами, фото и печатями, которые производят впечатление, но по факту ничего не подтверждают.

Что должно вас насторожить:

размытая или распечатанная на домашнем принтере фотография;

отсутствие даты и номера документа;

название компании не совпадает с вашей управляющей;

нет эмблемы или ИНН организации;

отказываются дать в руки документ или не показывают лицевую сторону.

Почему это работает?

Это классическая социальная инженерия — техника, при которой жертву вводят в стресс или доверие, чтобы она действовала импульсивно. Страх газа, электричества или штрафов — мощные рычаги влияния. Особенно уязвимы пожилые люди и одинокие граждане.

Механизм простой: сначала — давление (угроза утечки, пожара, штрафа), затем — легитимизация (форма, удостоверение, «разнарядка»), и наконец — быстрая развязка: подпись, оплата, доступ в квартиру.

Как защитить себя и близких?

Всегда проверяйте личность. Попросите показать документ, направьте фонарик, сфотографируйте. Настоящие сотрудники не возражают против проверки. Звоните по официальным номерам. Не тем, что указал гость, а тем, что есть в вашей квитанции ли на официальных сайтах. Установите видеоглазок и домофон с записью. Это сдерживает злоумышленников и помогает полиции в случае происшествия. Обучите пожилых родственников. Проговорите с ними алгоритм действий: не открывать, не подписывать, не платить без проверки. Не бойтесь отказать. Вы имеете полное право не пускать в квартиру никого без предупреждения и документального подтверждения.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Сфотографируйте их документы, одежду, лицо; Позвоните 112 и опишите ситуацию; Предупредите соседей; Напишите заявление в полицию — даже если преступление не было совершено, это может помочь в других делах.

Современные аферисты стали мастерами маскировки. Они не взламывают ноутбуки — они входят в квартиру с папкой и улыбкой. Не дайте собой манипулировать. Ваша осведомленность — лучшая защита от социальной инженерии.

Ранее мы рассказывали о схемах мошенников против дачников.