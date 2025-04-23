Симоньян презентовала фильм, находящегося в коме мужа

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян презентовала в кинотеатре «Октябрь» фильм находящегося в коме мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна — «Семь дней Петра Семеныча». Об этом сообщают «Аргументы и факты».

В издании отметили, что показ фильма Кеосаяна стартовал в «Октябре» сегодня, 23 апреля, в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. По этому случаю Симоньян решила лично выйти на сцену со съемочной группой.

Во время своей речи она призналась, что посещала сегодня в больнице Кеосаяна и рассказала ему о премьере фильма. По мнению Симоньян, не показать фильм, хоть и без режиссера, было бы неправильно.

Данная картина изначально была рассказом самой журналистки, который Кеосаян превратил в сценарий. По словам Симоньян, фильм получился лучше рассказа.

Известно, что на премьеру картины пришло много политиков, телеведущих и артистов.

«Семь дней Петра Семеныча» рассказывает историю 70-летнего мужчины, который узнает, что у него саркома легкого. В течение семи дней он подводит итоги своей жизни. Главного героя истории сыграл Федор Добронравов.

Напомним, что Кеосаян впал в кому в начале 2025 года, пережив клиническую смерть.