Гроб с телом скульптора Церетели увезли от храма Христа Спасителя

Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели увезли от храма Христа Спасителя в Москве. В четверг, 24 апреля, его отправят в Тбилиси.

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Прощание завершилось в 18:00. Перед этим в храме состоялось отпевание, которое посетили родные, знакомые, коллеги и ученики Церетели. В их числе оказались галерист Марина Лошак, художник Никас Сафронов, депутат Госдумы Владимир Ресин и другие.

Скульптор ушел из жизни 22 апреля. Ему был 91 год. Со слов его помощника Сергея Шагулашвили, причиной смерти стала остановка сердца.

В Грузии прощание с художником будет идти 24 и 25 апреля. В субботу, 26 числа, его похоронят в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.