Бобр решил прогуляться посреди российского города

Бобр решил прогуляться посреди Ярославля. Соответствующий материал публикует портал Yarnews.

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По словам очевидцев, прохаживающегося в российском городе бобра заметили вечером, 23 апреля. Животное не вышло на дорогу, оставшись на обочине. Так, четвероногий покрасовался перед людьми и скрылся в лесополосе.

«К приходящим в Ярославль животным мы уже начинаем привыкать. Частыми гостями города являются лоси. Захаживают "на огонек" лисы, зайцы и даже медведи. Теперь вот и бобр пришел», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле лоси решили устроить трапезу на дороге в российском городе. Замеченные животные привлекли внимание очевидцев в Уфе.