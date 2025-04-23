Суд заставил женщину выселить кошек из квартиры

Жительницу Омска заставили выселить из квартиры десять кошек, после жалоб соседей на неприятный запах. Об этом пишет пресс-служба ГУФССП России по региону.

По данным ведомства, жильцы многоквартирного дома на улице Лукашевича в обратились в суд из-за квартиры на восьмом этаже, которая находилась в антисанитарном состоянии.

Горожане отметили, что от квартиры исходил неприятный запах, создававший дискомфорт для людей, проживающих в подъезде. Они добавили, что владелица помещения на замечания и просьбы не реагировала.

Суд постановил устранить источник неприятного запаха и привести квартиру в надлежащее состояние. Хозяйка решение проигнорировала, пояснили приставы.

«Осознавая в дальнейшем последствия неисполнения решения суда, дочь женщины, приехала из другого региона в Омск и помогла своей матери произвести ремонт квартиры и пристроить животных, вследствие чего источник неприятного запаха был устранен», — разъяснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил мужчине держать 20 кошек в квартире после жалоб жильцов дома и волонтеров.