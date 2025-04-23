В Анапе планируют завершить очистку морских пляжей от мазута 13 мая

Все работы по очистке всех почти 150 анапских пляжей от мазута, который загрязнил эти территории после крушения в середине декабря прошлого года двух танкеров с нефтепродуктами, намечено завершить 13 мая. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Кубани.

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"Мы совместно с Анапой и утвердили на региональном штабе, разработали план-график по очистке пляжных территорий. Срок окончания всех мероприятий у нас 13 мая", - сказал Петухова.

По ее словам, готовы ли эти пляжные территории края принимать гостей в предстоящем летнем курортном сезоне, будет зависеть от заключения Роспотребнадзора.

На правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, под председательством вице-премьера РФ Виталия Савельева в минувшую пятницу обсудили состояние побережья Черного моря. Роспотребнадзор провел здесь более 60 тысяч исследований по 55 показателям, чтобы оценить риски для здоровья населения.

Как уж рассказывала "РГ", на всех участках побережья Черного моря - от анапского поселка Сукко до Крымского моста - пляжи этим летом, вероятнее всего, будут закрыты из-за загрязнений мазутом. По крайней мере сегодня, по данным Роспотребнадзора, они не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Оперштаб Кубани в субботу опубликовал карту, на которой береговая линия Анапы и частично Темрюкского района окрашена в красный цвет.

"141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка сегодня не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для рекреационных целей", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Что касается большей части побережья Темрюкского района, то пляжи здесь будут открыты.

При этом остальные курорты Краснодарского края и Крыма примут гостей этим летом, заявили в Роспотребнадзоре.

Что касается сегодняшнего дня, то, по информации оперштаба Кубани, мелкие выбросы нефтепродуктов были обнаружены 23 апреля на трех участках побережья Анапы. А накануне водолазная группировка МЧС России совершила 39 спусков и собрала 26 мешков мазута со дна Черного моря.