Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой

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Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова.

Путин посмертно наградил убитого вахтовиком фельдшера
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Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«Наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича... (посмертно)», — говорится в документе.

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