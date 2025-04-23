Путин посмертно наградил убитого вахтовиком фельдшера

Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой
Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова.
Указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
«Наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича... (посмертно)», — говорится в документе.
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