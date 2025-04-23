Женщина попыталась сделать селфи с покойным Церетели во время похорон

Неизвестная женщина попыталась сделать селфи с покойным скульптором Зурабом Церетели прямо во время церемонии прощания с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, женщину увели охранники. Успела ли она сделать селфи, издание не уточняет.

«На прощании с Церетели охране пришлось уводить женщину, которая пыталась сделать селфи с покойным в гробу», — сказано в сообщении источника.

Церемония прощания с Зурабом Церетели состоялась в храме Христа Спасителя. Похороны скульптора запланированы на 26 апреля. Как ожидается, он будет похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Церетели умер в ночь на 22 апреля.