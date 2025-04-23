Путин наградил Антонова и Мацуева медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России Юрия Антонова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Также российский лидер наградил народного артиста России, пианиста Денис Мацуева, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее Юрий Антонов сообщил, что перенес три операции на ноге после травмы. По словам артиста, последствия травмы до сих пор ощутимы, несмотря на хирургическое вмешательство.