200-килограммовую авиабомбу обнаружили в лесу под Геленджиком

В лесном массиве у черноморского поселка Кабардинка, который территориально относится к Геленджику и находится между курортным городом и Новороссийском, была найдена 200-килограммовая авиационная бомба.

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Как рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю, прибывшие на место взрывотехники обследовали огромный боеприпас и приняли решение транспортировать его в карьер для подрыва.

"Сотрудники ОМОН "Пластун" регионального управления Росгвардии обезвредили фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны и затем уничтожили опасную находку", - уточнили в ведомстве.

В Росгвардии также напомнили жителям и гостям Кубани, что и через многие десятилетия боеприпасы времен ВОВ представляют большую опасность.

Поэтому при их обнаружении необходимо сообщить в местные правоохранительные органы. При этом к снарядам категорически запрещается прикасаться и не пытаться переместить находку.